Оправдательный приговор отменен: дело о пытках в колонии Атбасара пересмотрят

В Акмолинской области отменили оправдательный вердикт присяжных по делу 12 сотрудников КУИС, которых обвиняли в пытках. Из-за грубых процессуальных нарушений решение суда аннулировано, а дело направлено на повторное рассмотрение, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 марта 2026 года сообщили в пресс-службе суда. По данным представителей Фемиды, основанием для отмены решения стали серьезные процессуальные нарушения, выявленные при апелляционном пересмотре. В частности, выяснилось, что в составе коллегии присяжных заседателей участвовало ранее судимое лицо, что противоречит закону.

"В присутствии присяжных заседателей, несмотря на неоднократные замечания суда, стороной защиты допускались высказывания, порочащие потерпевших, что негативным образом отразилось на оценке доказательств и мнение присяжных, также в присутствии присяжных заседателей озвучены сведения о потерпевших, не подлежащие обсуждению с их участием", – говорится в сообщении суда.

По итогам заседания областной суд также вынес частное постановление в адрес генерального прокурора, указав на нарушения законности, допущенные государственными обвинителями. Ранее вынесенное частное постановление СМУС на незаконные действия защитника оставлено без изменений.

В феврале 2025 года вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали невиновными и оправдали за отсутствием состава преступления.

В апреле того же года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор уголовного суда по делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района был отменен.