События

Питер Фостер покинет пост главы "Эйр Астаны"

главный исполнительный директор АО &quot;Эйр Астана&quot; Питер Фостер, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:52 Фото: Instagram/tatyana.foster
Пресс-служба АО "Эйр Астана" сегодня, 8 октября 2025 года, распространила важное объявление в отношении главного исполнительного директора Питера Фостера, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что Питер Фостер покинет пост главы "Эйр Астаны".

"Совет директоров АО "Эйр Астана" сообщает, что Питер Фостер покинет должность главного исполнительного директора и состав совета директоров АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года. Господин Фостер продолжит сотрудничество с группой авиакомпаний в качестве старшего советника совета директоров", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании в среду.

Отмечается, что на должность главного исполнительного директора в указанный период будет назначен Ибрахим Жанлыел, исполнительный директор по финансам.

Фото: ir.airastana.com

"Совет директоров выражает искреннюю благодарность Питеру Фостеру за его выдающиеся достижения в руководстве компанией на протяжении 20 лет – от этапа становления до нынешнего статуса ведущей авиакомпании Казахстана и Центральной Азии, а также признанного бренда в мировой авиационной индустрии".Председатель совета директоров АО "Эйр Астана" Нурлан Жакупов

Он также отметил, что совет директоров приветствует назначение Ибрахима Жанлыела на должность главного исполнительного директора.

"Господин Жанлыел работает вгруппе компаний Air Astana с 2003 года, занимая сначала руководящие должности в коммерческих направлениях, а затем – должность исполнительного директора по финансам, которую он занимает с 2017 года. Его вклад в развитие компании огромен, и он обладает богатым опытом как в деятельности группы, так и в авиационной отрасли в целом. Совет директоров выражает полную уверенность в том, что под его руководством компания продолжит рост и достигнет новых успехов".Нурлан Жакупов

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
