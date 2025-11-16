#АЭС в Казахстане
События

Токаев: Вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона

люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 13:58 Фото: Акорда
Вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона Центральной Азии, заявил Касым-Жомарт Токаев на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил необходимость водосбережения и указал на меры, которые можно предпринять.

"За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие", – сказал президент Токаев.

О чем еще говорит президент на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии – читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
