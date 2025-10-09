#АЭС в Казахстане
События

В Казахстане нашли останки динозавра

Останки динозавра нашли в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 04:24 Фото: wikipedia
В 90 км к северу от центра Кармакшинского района Кызылординской области, в ущелье Шах-Шах найдены останки динозавра, сообщает Zakon.kz.

Специалисты областного музея предполагают, что они принадлежат животному, обитавшему в меловой период мезозойской эры. Об этом передает телеканал "24kz".

Со слов ученого-секретаря областного историко-краеведческого музея Асхата Сайлау, в Казахстане очень мало палеонтологических комплексов. Поэтому многие из найденных артефактов бесценны.

"Находку исследуют палеонтологи. Ущелье Шах-Шах должно стать туристическим объектом. Он непременно вызовет живой интерес ученых всего мира", – отметил ученый-секретарь областного историко-краеведческого музея.

Казахстанка, которая учится в Будапеште, встретила недавно человека-мема Гарольда.

Фото Алия Абди
Алия Абди
