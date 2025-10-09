Казахстанка встретила человека-мема Гарольда

Студентка из Казахстана Диана Куванбай учится в Будапеште (Венгрия). Девушка рассказала о встрече с Андрашем Арато – тем самым мужчиной с культового мема "Гарольд, скрывающий боль", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, Арато провел лекцию в ее университете, где рассказал о роли мемов и креативности в цифровую эпоху.

Известно, что мужчине уже 80 лет.

Кроме того, знаменитое фото, принесшее ему популярность, сделал турецкий фотограф для фотостоков. Позже снимок стал вирусным.

Сначала он был очень весьма недоволен. Но спустя время смог смириться с тем, что стал интернет-мемом.

