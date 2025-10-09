#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанка встретила человека-мема Гарольда

Диана Куванбай, студентка из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:21 Фото: Instagram/daiona_k
Студентка из Казахстана Диана Куванбай учится в Будапеште (Венгрия). Девушка рассказала о встрече с Андрашем Арато – тем самым мужчиной с культового мема "Гарольд, скрывающий боль", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, Арато провел лекцию в ее университете, где рассказал о роли мемов и креативности в цифровую эпоху.

https://www.instagram.com/stories/daiona_k/

Известно, что мужчине уже 80 лет.

Кроме того, знаменитое фото, принесшее ему популярность, сделал турецкий фотограф для фотостоков. Позже снимок стал вирусным.

Сначала он был очень весьма недоволен. Но спустя время смог смириться с тем, что стал интернет-мемом.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Ранее казахстанский блогер Алексей Лодочников решил пошутить на одну из болезненных тем для жителей страны – закрытием кредитов. Он снял короткое видео и показал, как можно решить задачу. Для того, чтобы избавиться от кредитов и рассрочек, он предлагает просто удалить приложение банка в телефоне.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
