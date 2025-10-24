#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В США нашли динозавров с копытами

в США нашли динозавров с копытами, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 20:10 Фото: pixabay
В американском штате Вайоминг палеонтологи Чикагского университета нашли останки утконосых динозавров-эдмонтозавров и впервые обнаружили копыта у рептилии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Science, эксперты восстановили подлинный облик кожи и конечностей древних рептилий. В результате удалось определить, что пальцы задних лап эдмонтозавра имели копыта.

"Это не только первый случай обнаружения копыт у динозавра, но и вообще у рептилий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что найденные окаменелости имеют возраст более 66-69 млн лет. По информации издания, это наиболее древний пример наличия копыт вообще у любого животного.

Ранее сообщалось, что обнаружен новый вид длинношеего динозавра.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
