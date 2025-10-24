В США нашли динозавров с копытами

В американском штате Вайоминг палеонтологи Чикагского университета нашли останки утконосых динозавров-эдмонтозавров и впервые обнаружили копыта у рептилии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Science, эксперты восстановили подлинный облик кожи и конечностей древних рептилий. В результате удалось определить, что пальцы задних лап эдмонтозавра имели копыта.

"Это не только первый случай обнаружения копыт у динозавра, но и вообще у рептилий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что найденные окаменелости имеют возраст более 66-69 млн лет. По информации издания, это наиболее древний пример наличия копыт вообще у любого животного.

My art for Paul C. Sereno et al., “Duck-billed dinosaur fleshy midline and hooves reveal terrestrial clay-template ‘mummification’,” published in Science #edmontosaurus pic.twitter.com/7CeCUarwWg — Dani Navarro Paleoart (@playerDNG) October 23, 2025

Ранее сообщалось, что обнаружен новый вид длинношеего динозавра.