События

Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 10:33 Фото: акимат Астаны
В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" 11 октября с раннего утра в столице начался общегородской субботник, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др.

Фото: акимат Астаны

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми дворами выходят на уборку города.

Фото: акимат Астаны

"Наш коллектив вышел на уборку территории вокруг нашего магазина, очистили тротуары, парковку, прилегающие клумбы и газоны, убрали мусор, сухие ветки, старые листья. Такие акции помогают не только навести чистоту, но и создать уютную, ухоженную атмосферу вокруг бизнеса, чтобы и клиентам, и сотрудникам было приятно находиться здесь", – отметил один из участников акции, владелец магазина.

Фото: акимат Астаны

В ходе масштабной уборки также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы.

Фото: акимат Астаны

"Сегодня мы вместе с друзьями из университета посадили свое первое дерево, и это оказалось намного приятнее, чем просто прийти на субботник. Есть особое чувство, когда понимаешь: вот это дерево будет расти вместе с нами, станет частью города. Мы часто говорим о чистоте и экологии, а сегодня реально сделали шаг в этом направлении", – поделился впечатлениями студент столичного университета.
Айсулу Омарова
