В Астану завезли уникальный сорт деревьев: в Ботаническом саду высадили турангу
Туранга способна добывать воду с глубины до 15 метров и выживать в экстремальных климатических условиях. Во время голода 1930-х годов туранга спасала людей: из коры и корней делали пищу, а в его дуплах хранили продукты – к дереву не приближаются мухи и вредители. Сегодня туранга внесена в Красную книгу Казахстана и охраняется как природное и историческое наследие
Всего в экоакции нем приняли участие более 150 тысяч жителей города, трудовые коллективы, волонтеры, молодежь, общественные деятели, спортсмены, артисты, сотрудники госорганов, представители бизнеса и другие, передает официальный сайт акимата столицы.
Фото: акимат Астаны
Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.
В мероприятии приняли участие более 150 тысяч жителей, свыше 4 тысяч предприятий, организаций и учреждений, а также было задействовано около 800 единиц специальной техники.
В ходе экоакции во всех шести районах Астаны высадили свыше 11 тыс. деревьев.
В рамках масштабной экоакции совместно с волонтерами и экоактивистами глава государства принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада. Всего на территорий было высажено 150 деревьев, это дуб, яблонь и туранга.
Туранга впервые высажена в Астане сегодня во время акции. Дерево отличается исключительной выносливостью и способностью расти даже в условиях резких перепадов температур. Высаживание туранги в Ботаническом саду столицы имеет важное экологическое значение — дерево укрепляет почвы, предотвращает опустынивание и способствует сохранению биоразнообразия.
В ходе субботника проведен широкий комплекс работ: было убрано более 20 тысяч дворов; благоустроено свыше 100 парков и скверов; приведено в порядок 84 объекта историко-культурного наследия; вывезено 200 тонн отходов.
Также уборка прошла на территории 200 социальных объектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спорта и социальной защиты, а также промышленных и бизнес-объектов.