События

В Астану завезли уникальный сорт деревьев: в Ботаническом саду высадили турангу

туранга, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 16:20 Фото: акимат Астаны
11 октября в Астане прошел большой общегородской субботник в рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Во время экоакции в столице высадили турангу – сакральное для казахского народа дерево, символ выносливости и жизни, сообщает Zakon.kz.

Туранга способна добывать воду с глубины до 15 метров и выживать в экстремальных климатических условиях. Во время голода 1930-х годов туранга спасала людей: из коры и корней делали пищу, а в его дуплах хранили продукты – к дереву не приближаются мухи и вредители. Сегодня туранга внесена в Красную книгу Казахстана и охраняется как природное и историческое наследие

Всего в экоакции нем приняли участие более 150 тысяч жителей города, трудовые коллективы, волонтеры, молодежь, общественные деятели, спортсмены, артисты, сотрудники госорганов, представители бизнеса и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

Фото: акимат Астаны

Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

В мероприятии приняли участие более 150 тысяч жителей, свыше 4 тысяч предприятий, организаций и учреждений, а также было задействовано около 800 единиц специальной техники.

Фото: акимат Астаны

В ходе экоакции во всех шести районах Астаны высадили свыше 11 тыс. деревьев.

В рамках масштабной экоакции совместно с волонтерами и экоактивистами глава государства принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада. Всего на территорий было высажено 150 деревьев, это дуб, яблонь и туранга.

Фото: акимат Астаны

Туранга впервые высажена в Астане сегодня во время акции. Дерево отличается исключительной выносливостью и способностью расти даже в условиях резких перепадов температур. Высаживание туранги в Ботаническом саду столицы имеет важное экологическое значение — дерево укрепляет почвы, предотвращает опустынивание и способствует сохранению биоразнообразия.

В ходе субботника проведен широкий комплекс работ: было убрано более 20 тысяч дворов; благоустроено свыше 100 парков и скверов; приведено в порядок 84 объекта историко-культурного наследия; вывезено 200 тонн отходов.

Фото: акимат Астаны

Также уборка прошла на территории 200 социальных объектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спорта и социальной защиты, а также промышленных и бизнес-объектов.

Айсулу Омарова
