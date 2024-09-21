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Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане

Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:29 Фото: gov.kz
Сегодня, 21 сентября 2024 года, в Астане в рамках экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) стартовал масштабный общегородской субботник.

Как передает официальный сайт акимата столицы, участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие.

Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:29

Фото: gov.kz

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и другое.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:29

Фото: gov.kz

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми семьями и коллективами вышли на уборку города.

Во время экологической акции в пяти районах будут высажены свыше 2 тыс. зеленых насаждений.

Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:29

Фото: gov.kz

Напомним, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.

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