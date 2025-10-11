В Алматинской области на возвращенные активы построен новый ФАП

В селе Енбек Илийского района завершено строительство современного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Объект возведен в рамках национального проекта "Модернизация системы сельского здравоохранения" и профинансирован за счет возвращенных государству активов, сообщает Zakon.kz.

ФАП площадью 612 кв. м рассчитан на обслуживание 900 жителей села Енбек и близлежащих территорий города Алатау. Здесь работают фельдшер, акушерка, санитарка и охранник. Учреждение оснащено современным оборудованием, созданы комфортные условия для приема пациентов и работы медицинского персонала.

Фото: акимат Алматинской области

Новый ФАП позволит жителям села Енбек и близлежащих территорий города Алатау получать своевременную и качественную первичную медицинскую помощь.

По данным акимата, реализация подобных проектов значительно повышает доступность медицинских услуг в сельской местности и укрепляет систему первичной медико-санитарной помощи.

"Мы видим реальные результаты возврата активов государству. Эти средства направляются на социально значимые проекты. Новый ФАП в селе Енбек – это пример того, как возвращенные ресурсы служат людям, улучшая условия жизни на местах", – отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

Строительство объекта осуществлено по заказу ГУ "Управление строительства Алматинской области", подрядчиком выступило ТОО "АСК АуылҚұрылысы".

В регионе отмечают, что подобные инициативы станут важным шагом в развитии сельской инфраструктуры и улучшении качества медицинских услуг для жителей области.