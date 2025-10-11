"Таза Қазақстан": в Таразе высажено 10 тысяч саженцев

С прошлого года во всех регионах страны реализуется республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева данная инициатива направлена на формирование экологической культуры в обществе, повышение ответственности граждан за окружающую среду и развитие любви к природе.

Яркая экологическая акция нашла продолжение и в Таразе. В рамках мероприятия сегодня в жилом массиве "Кызылабад" района "Жибек жолы" высажено 10 тысяч саженцев карагача.

Фото: акимат Тараза





В посадке деревьев приняли участие около 3000 человек, среди них сотрудники государственных учреждений, молодежь и волонтеры. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и аким города Бакытжан Орынбеков также приняли участие в акции, посадив деревья вместе с жителями.

Фото: акимат Тараза

Кроме того, в рамках республиканской акции и объявленного двухмесячника санитарной очистки в микрорайоне "Жансая" прошел общегородской субботник. В мероприятии участвовали около 250 человек и 7 единиц специальной техники, в результате чего было вывезено около 70 кубометров мусора. Работы по очистке активно проводились и на других закрепленных участках города.

Фото: акимат Тараза

В целом, с начала года в Таразе субботники проводятся на регулярной основе. За это время предприятиям, организациям и представителям бизнеса были закреплены территории для уборки, к работам привлечено около 30 тысяч человек. В итоге очищено 15 километров оросительных каналов, 230 километров улиц и порядка 400 тысяч квадратных метров парков и скверов.

Фото: акимат Тараза

Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению города. В рамках плана по созданию зеленых зон была принята программа "Зеленый пояс". Согласно ей, в 2023–2024 годах ежегодно высаживалось по 20 тысяч деревьев на 20 гектарах. Весной 2025 года высажено 10 тысяч деревьев, а осенью планируется посадить еще 10 тысяч. Кроме того, в 2023 году в центральных улицах, парках и скверах высажено 4,5 тысячи деревьев, в 2024 году — 5 тысяч, а в текущем году из запланированных 10 тысяч уже посажено 5 тысяч.

Работы в этом направлении будут продолжены и в дальнейшем.