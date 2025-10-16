Жители Шымкента приняли активное участие в масштабной экологической акции "Таза Казахстан"

В Шымкенте в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" прошла масштабная экологическая акция.

К субботнику, охватившему все районы города, присоединились местные жители, волонтеры, молодежь, коммунальные службы и учащиеся учебных заведений.

Абайский район: очищены микрорайон Кызылжар и улица Сарыкөл

В плотно заселенном микрорайоне Кызылжар прошла акция "Таза мекен", в ходе которой участники очистили улицы, арыки и ирригационные системы от мусора, провели обрезку деревьев и благоустройство территории. На улице Сарыкөл была устранена инертная засыпка и наведен порядок.

Фото: акимат Шымкента

В акции приняли участие представители партии Amanat, местные жители и коммунальщики – всего около 190 человек. В ходе работ было вывезено 12 тонн мусора с помощью 5 грузовиков.

Общественный деятель Бастархан Байжанов отметил, что программа "Таза Қазақстан" – это не просто субботник, а комплексная инициатива, направленная на формирование экологического сознания и воспитание ответственности у молодежи.

Аль-Фарабийский район: благоустройство 16-го микрорайона

Во дворах многоэтажных домов №3 и №4 были проведены субботники: очищены ирригационные каналы, обрезаны сухие ветки. Благодаря участию жителей и спецтехники было вывезено около 30 тонн мусора.

Фото: акимат Шымкента

Енбекшинский район: очищена улица Калмырзаева

На улице Калмырзаева проведены работы по очистке обочин и мойке дорожного покрытия. Субботник собрал около 100 участников, использовано 4 единицы техники, собрано около 2 тонн мусора.

Каратауский район: уборка в микрорайоне Мирас и ущелье Шым Сая

На улицах Гун елі, Кеме калган, Алтын адам и в зоне отдыха Шым Сая проведена очистка общественных территорий, тротуаров и зеленых зон. Привлечены жители микрорайона, сотрудники различных учреждений и 12 единиц спецтехники.

Туранский район: масштабный субботник в микрорайоне Жаңа талап

С участием местных жителей, ветеранов и коммунальных служб очищены улицы, арыки, обрезаны сухие деревья. В работах было задействовано более 100 человек, 6 единиц техники, в том числе грузовые автомобили и деревообрезные установки.

Фото: акимат Шымкента

Молодежь: акция "Таза Шым" в парке Абая

Молодежный ресурсный центр города Шымкента совместно с Управлением комфортной городской среды провели акцию "Таза Шым" в парке Абая. Около 50 добровольцев очистили территорию и собрали 112 кг мусора. Акция направлена на воспитание экологической культуры и ответственности среди молодежи.

Экологическое воспитание в школах

Во всех школах города прошли тематические классные часы и открытые уроки по теме "Таза қала". В частности, в школах №5, №15 и №45 учащимся рассказали о важности охраны окружающей среды, сортировки бытовых отходов и бережного отношения к природе.

Фото: акимат Шымкента

Системный подход и реальный результат

Программа "Таза Қазақстан" в Шымкенте реализуется на постоянной основе и направлена на формирование экологической культуры, развитие чувства ответственности и заботы о родном городе.

Масштабные акции способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и укреплению сплоченности и гражданской активности. Шымкентцы, придерживаясь принципа "Чистый город – зеркало чистого общества", готовы и впредь активно участвовать в благоустройстве своего города.