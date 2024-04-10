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В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан"

В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 11:22 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В регионе стартовала экологическая кампания "Таза аула. Таза өлке. Таза ел!" в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

В Таразе посадили деревья на территории Дома культуры имени Ы. Дукенулы. Также сегодня во всех населенных пунктах Таласского района области ведутся работы по уборке. Планируется задействовать два грузовых автомобиля и охватить около 150 человек. Кроме того, свою лепту внесут около 30 волонтеров. В ходе акции будет приведено в порядок 236 дорожных знаков, 27 остановок и 360 столбов.

Кроме того, в областном центре и в Жуалынском районе состоится конкурс "Таза аула, таза көше".

В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 11:22

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В целом, экологические мероприятия в Жамбылской области планируется провести как в Таразе, так и во всех районах региона в течение 5-ти недель. Каждая из них посвящена определенной тематике.

Во время первой недели "Таза өлке" жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций уберут дворы в своей местности.

Вторая неделя "Киелі мекен" будет посвящена благоустройству территории историко-культурных памятников.

Третья неделя "Жасыл аймақ" включает посадку саженцев и побелку деревьев.

В течение четвертой недели "Өнегелі ұрпақ" в области планируется уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

Во время заключительной, пятой, недели "Мөлдір бұлақ" от мусора очистят окрестности рек и озер.

Жители Шу проведут субботник на территории парка железнодорожников. В Сарысуском районе активные граждане соберутся для субботника на центральной площади и на берегу озера Комсомол.

Особое внимание во время акции будет уделено очистке и благоустройству арыков и каналов в области.

Активное участие в акции "Таза Қазақстан" также будут принимать отряды "Жас ұлан" и "Жасыл ел".

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