События

Экибастуз присоединился к республиканской акции "Таза Қазақстан"

акция Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 19:16 Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Пока в Павлодаре коммунальные службы боролись с последствиями обильного снегопада, в Экибастузе день выдался солнечным и без осадков – благоприятным для проведения масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", инициированной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Главная цель акции – развитие экологической культуры и создание комфортной городской среды.

В сквере на привокзальной площади Экибастуза высадили свыше 300 молодых деревьев – берез и лиственниц. В мероприятии приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, представители общественных и молодежных организаций, депутаты, работники предприятий и активные горожане.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Ранее в Экибастузе уже было высажено около 600 деревьев на улицах и территориях промышленных предприятий. В ближайшее время планируется дополнительно озеленить город – посадить еще 130 саженцев сосны и тополя в скверах и парках.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Параллельно продолжаются работы по санитарной обрезке и удалению старых насаждений: на сегодняшний день обрезано около пяти тысяч деревьев, удалено 250 аварийных.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

"Забота об экологии должна стать частью повседневной жизни каждого гражданина. Подобные акции показывают, что бережное отношение к природе объединяет людей. Мы создаем зеленое будущее для наших детей и делаем города уютнее и красивее", – отметил аким области Асаин Байханов.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Экологическая акция в Экибастузе стала частью общереспубликанского движения "Таза Қазақстан", направленного на реализацию поручений президента и вовлечение граждан в дела по улучшению экологического состояния и благоустройству населенных пунктов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
