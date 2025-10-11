Экибастуз присоединился к республиканской акции "Таза Қазақстан"
Главная цель акции – развитие экологической культуры и создание комфортной городской среды.
В сквере на привокзальной площади Экибастуза высадили свыше 300 молодых деревьев – берез и лиственниц. В мероприятии приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, представители общественных и молодежных организаций, депутаты, работники предприятий и активные горожане.
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Ранее в Экибастузе уже было высажено около 600 деревьев на улицах и территориях промышленных предприятий. В ближайшее время планируется дополнительно озеленить город – посадить еще 130 саженцев сосны и тополя в скверах и парках.
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Параллельно продолжаются работы по санитарной обрезке и удалению старых насаждений: на сегодняшний день обрезано около пяти тысяч деревьев, удалено 250 аварийных.
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
"Забота об экологии должна стать частью повседневной жизни каждого гражданина. Подобные акции показывают, что бережное отношение к природе объединяет людей. Мы создаем зеленое будущее для наших детей и делаем города уютнее и красивее", – отметил аким области Асаин Байханов.
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Экологическая акция в Экибастузе стала частью общереспубликанского движения "Таза Қазақстан", направленного на реализацию поручений президента и вовлечение граждан в дела по улучшению экологического состояния и благоустройству населенных пунктов.