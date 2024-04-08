Стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан"

8 апреля по всей республике началась масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан". Акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Первая неделя, которая продлится до 13 апреля, носит название "Таза өлке" – в течение этой семидневки жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.



Неделя до 20 апреля будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя с темой "Жасыл аймақ" ознаменуется посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений. Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю, под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

К данной акции активно подключаются регионы. К примеру, в Алматы республиканская акция пройдет в рамках общегородской кампании. Кампания носит название "Алматы – наш общий дом", ее цели:

– повысить уровень общественной культуры среди городского населения;

– приучить к бережливому отношению к городскому имуществу;

– поставить заслон хамскому и асоциальному поведению в общественных местах;

– ввести уровень нулевой терпимости к вандализму и порче городских объектов.

В рамках кампании пройдут благотворительные и культурные акции, приучающие казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, пропагандирующие ответственное поведение и следование общепринятым в социуме нормам взаимодействия.

Присоединяйтесь к республиканской акции "Таза Қазақстан" и внесите вклад в процветание родного края!