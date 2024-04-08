Стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан"
Первая неделя, которая продлится до 13 апреля, носит название "Таза өлке" – в течение этой семидневки жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.
Неделя до 20 апреля будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя с темой "Жасыл аймақ" ознаменуется посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений. Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю, под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.
К данной акции активно подключаются регионы. К примеру, в Алматы республиканская акция пройдет в рамках общегородской кампании. Кампания носит название "Алматы – наш общий дом", ее цели:
– повысить уровень общественной культуры среди городского населения;
– приучить к бережливому отношению к городскому имуществу;
– поставить заслон хамскому и асоциальному поведению в общественных местах;
– ввести уровень нулевой терпимости к вандализму и порче городских объектов.
В рамках кампании пройдут благотворительные и культурные акции, приучающие казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, пропагандирующие ответственное поведение и следование общепринятым в социуме нормам взаимодействия.
Присоединяйтесь к республиканской акции "Таза Қазақстан" и внесите вклад в процветание родного края!
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