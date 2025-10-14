Стало известно, кто займет кресло депутата в Мажилисе вместо Жулдыз Сулейменовой

В Мажилисе Парламента Казахстана появится новый депутат от партии Amanat, сообщает Zakon.kz.

Свободный депутатский мандат, ранее принадлежавший Жулдыз Сулейменовой, передан Абуталипу Мутали. Соответствующее постановление Бюро Политического совета партии направлено в Центральную избирательную комиссию.

Как отметили в партии, Абуталип Мутали является членом Президентского молодежного кадрового резерва и выпускником программы "Болашак". Он известен как специалист в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.



Также подчеркивается, что назначение Мутали отражает курс Amanat на поддержку молодых профессионалов и развитие цифровой трансформации в стране.

Жулдыз Сулейменова в конце сентября была назначена министром просвещения Республики Казахстан, в связи с чем сложила депутатские полномочия.

