Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения

29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра просвещения, сообщает Zakon.kz.

Новым министром стала Жулдыз Сулейменова.

"Указом главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена Министром просвещения Республики Казахстан", – пишет Акорда.

Жулдыз Сулейменова родилась в 1983 году. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавриат – специальность "История"; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистратура – специальность "Философия и политология"; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, докторантура (2008-2011) – специальность "Философия и политология".

Повышала квалификацию в университетах США, Южной Кореи, Литвы, Финляндии.

Работать начинала с преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председателя комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики. В разные годы занимала должности учителя истории и права Многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, Алматы; заместителя проректора по учебно-воспитательной работе; декана по работе со студентами Международной Академии Бизнеса; старшего менеджера Департамента образовательной политики и программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы; директора Департамента по развитию АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (2017-01.2021).

С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку партии AMANAT.

На посту министра она сменила Гани Бейсембаева.

Кроме того, сегодня, 29 сентября, президент назначил Жаслана Мадиева заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.