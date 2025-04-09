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События

В Алматы частично перекроют улицу на несколько дней

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы введут временные ограничения по улице Курмангазы: подрядная организация будет устранять просадку в рамках гарантийных обязательств, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети" от 9 апреля 2025 года, с 9:00 11 апреля до 6:00 14 апреля 2025 года в Медеуском районе будет ограничено движение автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык, а также на пересечении улиц Курмангазы и Зенкова.

"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью вышеуказанной улицы, выявленной специалистами. Работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств", – сказано в распространенном сообщении.

Алматы, Куомангазы, ограничения, ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:20

Фото: акимат Алматы

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

8 апреля Международный аэропорт Алматы обратился к пассажирам и гостям с предупреждением о снижении пропускной способности проезжей части на привокзальной площади.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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