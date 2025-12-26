#Казахстан в сравнении
Право

Какие цели деятельности поставили перед компанией "Алматы паркинг"

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 09:25 Фото: Zakon.kz
Постановлением акимата города Алматы от 18 декабря 2025 года внесены изменения в постановление акимата от 20 ноября 2025 года "О переименовании коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг", сообщает Zakon.kz.

В частности, в Уставе Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг" Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы уточняются цели деятельности предприятия:

  • удовлетворение спроса в услугах коммунальных платных парковок и обеспечение эффективного и качественного функционирования коммунальных платных парковок;
  • повышение прозрачности в сфере коммунальных платных парковок посредством создания единой цифровой системы управления парковочным пространством;
  • увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и снижение уровня загрязнения окружающей среды;
  • обеспечение организации и развития единого парковочного пространства города посредством выявления новых парковочных мест для различных видов транспорта, а также эксплуатации и совершенствования автоматизированной системы управления парковками, обеспечивающей контроль оплаты и рациональное использование парковочного пространства с целью оптимизации улично-дорожной сети и снижения транспортной загруженности;
  • развитие инфраструктуры электрозарядных станций для зарядки электромобилей на парковочных местах и стоянках;
  • содействие в упорядочивании дорожного движения для рационального использования улично-дорожной инфраструктуры;
  • обеспечение общественной безопасной и непрерывной организации процесса доставления (эвакуации) задержанных транспортных средств для хранения на специальных площадках или стоянках.

Также уточняется размер уставного капитала предприятия – 2 295 318 582,70 (два миллиарда двести девяносто пять миллионов триста восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два) тенге 70 тиынов.

Компания "Алматы паркинг" была создана в 2016 году с целью разгрузка улиц, создания комфортной среды и обеспечения парковочными местами жителей города.

В 2022 году акимат Алматы вернул контроль над платными парковками, получив 70% в ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% в "Alan Parking", чтобы лучше управлять системой.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
