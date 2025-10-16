Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов – Бейсенбаев
"Мы видим стабильные поступления в бюджет и устойчивый рост экономики. Все социальные обязательства перед гражданами выполняются в полном объеме", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.
Казахстан – в числе немногих стран с трехлетним бюджетом
По словам депутата, переход на трехлетний бюджет стал важным шагом к предсказуемости и стратегическому управлению.
"Казахстан – одна из немногих стран, перешедших на трехлетний бюджет. Это показатель устойчивости экономики и способности к долгосрочному планированию. В мире лишь около 50 государств смогли позволить себе такую систему, остальные 150 пока живут в режиме постоянной неопределенности и непредсказуемых доходов", – отметил он.
Доходы бюджета Казахстана в 2024 году превысили 44 млрд долларов, что в полтора раза выше, чем в Узбекистане.
"По данным Международного валютного фонда, Казахстан собрал на 4 млрд долларов больше, чем Иран, и на 10 млрд больше, чем Болгария", – привел пример депутат.
Социальная политика: рост выплат и поддержка регионов
Бейсенбаев подчеркнул, что государство не просто индексирует пенсии и пособия, а ежегодно увеличивает их размер.
"Это системный подход. В течение ближайших десяти лет расходы на социальные выплаты вырастут еще на 10 трлн тенге", – сообщил он.
По итогам 2025 года на развитие регионов направлено 30% республиканского бюджета – это 76 трлн тенге, что стало рекордным показателем.
"В Казахстане лишь три региона являются донорами бюджета, а семнадцать – дотационными. Основная нагрузка лежит на республиканском бюджете. Иногда звучат предложения оставлять больше средств на местах, но именно центральный бюджет обеспечивает стабильность и развитие территорий", – подчеркнул парламентарий.
Резервы, долг и финансовая устойчивость
По словам Бейсенбаева, Казахстан располагает значительной финансовой подушкой безопасности.
"С начала года международные резервы, включая золотовалютные активы и ценные бумаги, выросли на 20%, достигнув 52 млрд долларов. По последним данным – уже 64 млрд. Совокупно это 63 трлн тенге, что эквивалентно трем годовым бюджетам страны", – отметил он.
Он добавил, что государственный долг Казахстана остается на безопасном уровне – 25% ВВП, тогда как в ряде стран региона этот показатель достигает 40-45%.
"Казахстан остается в зоне финансовой стабильности", – сказал депутат.
В новом Бюджетном кодексе, по его словам, предусмотрены механизмы прозрачности и ответственности при расходовании средств:
"Введено жесткое ограничение на использование целевых трансфертов – исключительно для критической инфраструктуры. Усилен парламентский контроль. Мы начали курс на снижение дефицита бюджета и уже сократили расходы на 2 триллиона тенге, сохранив эти средства в Национальном фонде", – пояснил Бейсенбаев.
Казахстан – в топ-50 стран мира по ключевым показателям
Депутат отметил, что Казахстан по основным макроэкономическим параметрам входит в топ-50 стран мира, сохраняя устойчивую политическую и экономическую систему.
"Конечно, по ряду направлений остаются вопросы, требующие доработки, но в целом страна демонстрирует стабильность и последовательность развития", – отметил он.
Бейсенбаев также подчеркнул важность политической модернизации:
"У нас сформирована Национальная платформа диалога, развивается парламентская культура и многопартийная система. Все больше молодежи проявляет гражданскую активность. Каждый гражданин сегодня имеет возможность свободно выражать мнение и участвовать в жизни страны".
По его словам, проведенная реформа избирательной системы сделала выборы открытыми и конкурентными.
"Сегодня выборы проходят на всех уровнях – от аулов до республиканских структур. Это стало привычной нормой демократической практики", – сказал депутат.