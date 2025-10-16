#АЭС в Казахстане
События

Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов – Бейсенбаев

депутат Елнур Бейсенбаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 16:08 Фото: Facebook/Елнур Бейсенбаев
На XII Гражданском форуме Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев отметил, что страна уверенно сохраняет экономическую устойчивость, выполняет все социальные обязательства и входит в число государств с долгосрочным бюджетным планированием, сообщает Zakon.kz.

"Мы видим стабильные поступления в бюджет и устойчивый рост экономики. Все социальные обязательства перед гражданами выполняются в полном объеме", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

Казахстан – в числе немногих стран с трехлетним бюджетом

По словам депутата, переход на трехлетний бюджет стал важным шагом к предсказуемости и стратегическому управлению.

"Казахстан – одна из немногих стран, перешедших на трехлетний бюджет. Это показатель устойчивости экономики и способности к долгосрочному планированию. В мире лишь около 50 государств смогли позволить себе такую систему, остальные 150 пока живут в режиме постоянной неопределенности и непредсказуемых доходов", – отметил он.

Доходы бюджета Казахстана в 2024 году превысили 44 млрд долларов, что в полтора раза выше, чем в Узбекистане.

"По данным Международного валютного фонда, Казахстан собрал на 4 млрд долларов больше, чем Иран, и на 10 млрд больше, чем Болгария", – привел пример депутат.

Социальная политика: рост выплат и поддержка регионов

Бейсенбаев подчеркнул, что государство не просто индексирует пенсии и пособия, а ежегодно увеличивает их размер.

"Это системный подход. В течение ближайших десяти лет расходы на социальные выплаты вырастут еще на 10 трлн тенге", – сообщил он.

По итогам 2025 года на развитие регионов направлено 30% республиканского бюджета – это 76 трлн тенге, что стало рекордным показателем.

"В Казахстане лишь три региона являются донорами бюджета, а семнадцать – дотационными. Основная нагрузка лежит на республиканском бюджете. Иногда звучат предложения оставлять больше средств на местах, но именно центральный бюджет обеспечивает стабильность и развитие территорий", – подчеркнул парламентарий.

Резервы, долг и финансовая устойчивость

По словам Бейсенбаева, Казахстан располагает значительной финансовой подушкой безопасности.

"С начала года международные резервы, включая золотовалютные активы и ценные бумаги, выросли на 20%, достигнув 52 млрд долларов. По последним данным – уже 64 млрд. Совокупно это 63 трлн тенге, что эквивалентно трем годовым бюджетам страны", – отметил он.

Он добавил, что государственный долг Казахстана остается на безопасном уровне – 25% ВВП, тогда как в ряде стран региона этот показатель достигает 40-45%.

"Казахстан остается в зоне финансовой стабильности", – сказал депутат.

В новом Бюджетном кодексе, по его словам, предусмотрены механизмы прозрачности и ответственности при расходовании средств:

"Введено жесткое ограничение на использование целевых трансфертов – исключительно для критической инфраструктуры. Усилен парламентский контроль. Мы начали курс на снижение дефицита бюджета и уже сократили расходы на 2 триллиона тенге, сохранив эти средства в Национальном фонде", – пояснил Бейсенбаев.

Казахстан – в топ-50 стран мира по ключевым показателям

Депутат отметил, что Казахстан по основным макроэкономическим параметрам входит в топ-50 стран мира, сохраняя устойчивую политическую и экономическую систему.

"Конечно, по ряду направлений остаются вопросы, требующие доработки, но в целом страна демонстрирует стабильность и последовательность развития", – отметил он.

Бейсенбаев также подчеркнул важность политической модернизации:

"У нас сформирована Национальная платформа диалога, развивается парламентская культура и многопартийная система. Все больше молодежи проявляет гражданскую активность. Каждый гражданин сегодня имеет возможность свободно выражать мнение и участвовать в жизни страны".

По его словам, проведенная реформа избирательной системы сделала выборы открытыми и конкурентными.

"Сегодня выборы проходят на всех уровнях – от аулов до республиканских структур. Это стало привычной нормой демократической практики", – сказал депутат.

Айсулу Омарова
