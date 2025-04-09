Нет никакой подоплеки – депутат прокомментировал конфликт курьера и клиента

Депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев прокомментировал конфликт между курьером, доставившим продукты из крупного супермаркета, и клиентом, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в соцсетях пожаловался на то, что приехавший с заказом из Magnum курьер потребовал говорить с ним на казахском языке. После этой публикации с клиентом связалась служба поддержки и сообщила, что этот курьер уволен.

9 апреля журналисты попросили депутата Елнура Бейсенбаева прокомментировать эту историю, так как она создала волну резонанса в соцсетях.

"Во-первых, нельзя допускать манипуляцию. Я изучил этот вопрос, ознакомился с ситуацией. Это регулируется исключительно в рамках Трудового кодекса. Это отношения между работодателем и работником. Здесь нет никакой политической или общественной подоплеки, разговоры о том, что "казахский язык унижен", неуместны. Это личный конфликт", – ответил депутат.

Он также отметил, что нет камер, которые записали бы тот разговор.

"Мы не знаем, о чем шла речь на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, и Magnum, и многие активисты в обществе просто поддались на манипуляции. Это наш отечественный предприниматель, который предоставляет множество рабочих мест. Сколько казахской молодежи работает в Magnum? В конце концов, это конфликт между двумя молодыми казахами. Я считаю, что не стоит раздувать из этого скандал и говорить, что многие люди останутся без работы. Это лишнее. Представители средств массовой информации тоже не должны распространять непроверенную информацию без конкретных фактов. Не нужно поддаваться на такие разговоры", – продолжил Бейсенбаев.

Он подытожил, что это не тот вопрос, который нужно обсуждать в Парламенте или выносить на повестку.