Жители Илийского района задали более 40 вопросов на встрече с акимом Алматинской области
На встречу пришли представители разных сфер: предприниматели, фермеры, депутаты, педагоги, сотрудники управлений, работники культуры и библиотек, а также активные жители района. Диалог получился содержательным и конструктивным.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В ходе встречи прозвучало более 40 вопросов, из которых:
- 20% касались состояния дорог и уличного освещения;
- 18% – сферы образования, включая проблемы трехсменных школ и нехватки учебных помещений;
- 15% – вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
- 10% – здравоохранения и санитарной безопасности;
- остальные 37% – темы благоустройства, общественного транспорта и экологии.
Местные жители поднимали конкретные инициативы: строительство школы в дачном массиве "Сокол", открытие музыкальной школы в селе Отеген батыр, возведение современного Дома культуры в поселке Боралдай, а также создание врачебной амбулатории в ряде сельских округов.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Не остались без внимания и вопросы санитарной безопасности – в частности, жители Караойского сельского округа попросили разъяснить ситуацию с выявлением очага сибирской язвы и мерами санитарно-эпидемиологического контроля.
Аким области дал подробные ответы на все обращения и подчеркнул, что каждый поднятый вопрос будет детально рассмотрен.
"По итогам встречи будет составлен план мероприятий с конкретными сроками и ответственными исполнителями. Все обращения жителей войдут в приоритетную повестку районного и областного акиматов", – отметил Марат Султангазиев.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Также глава региона добавил, что подобные встречи проходят во всех районах области и позволяют "оперативно реагировать на запросы людей, слышать их напрямую и корректировать планы развития территорий с учетом реальных потребностей".
Во время личного приема с жителями Илийского района были заслушаны обращения 12 человек. Всего рассмотрено 24 вопроса, касающихся социальной, инфраструктурной и коммунальной сфер.