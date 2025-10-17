#АЭС в Казахстане
События

Жители Илийского района задали более 40 вопросов на встрече с акимом Алматинской области

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 18:51 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
17 октября 2025 года в Доме культуры села Отеген батыр состоялась отчетная встреча акима Алматинской области Марата Султангазиева с жителями Илийского района, сообщает Zakon.kz.

На встречу пришли представители разных сфер: предприниматели, фермеры, депутаты, педагоги, сотрудники управлений, работники культуры и библиотек, а также активные жители района. Диалог получился содержательным и конструктивным.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ходе встречи прозвучало более 40 вопросов, из которых:

  • 20% касались состояния дорог и уличного освещения;
  • 18% – сферы образования, включая проблемы трехсменных школ и нехватки учебных помещений;
  • 15% – вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
  • 10% – здравоохранения и санитарной безопасности;
  • остальные 37% – темы благоустройства, общественного транспорта и экологии.

Местные жители поднимали конкретные инициативы: строительство школы в дачном массиве "Сокол", открытие музыкальной школы в селе Отеген батыр, возведение современного Дома культуры в поселке Боралдай, а также создание врачебной амбулатории в ряде сельских округов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Не остались без внимания и вопросы санитарной безопасности – в частности, жители Караойского сельского округа попросили разъяснить ситуацию с выявлением очага сибирской язвы и мерами санитарно-эпидемиологического контроля.

Аким области дал подробные ответы на все обращения и подчеркнул, что каждый поднятый вопрос будет детально рассмотрен.

"По итогам встречи будет составлен план мероприятий с конкретными сроками и ответственными исполнителями. Все обращения жителей войдут в приоритетную повестку районного и областного акиматов", – отметил Марат Султангазиев.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также глава региона добавил, что подобные встречи проходят во всех районах области и позволяют "оперативно реагировать на запросы людей, слышать их напрямую и корректировать планы развития территорий с учетом реальных потребностей".

Во время личного приема с жителями Илийского района были заслушаны обращения 12 человек. Всего рассмотрено 24 вопроса, касающихся социальной, инфраструктурной и коммунальной сфер.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
