Задержан аким Илийского района Алматинской области
Фото: Instagram/bagdat.karasaev
В Алматинской области задержали акима Илийского района Багдата Карасаева, сообщает Zakon.kz.
Информацию 4 сентября 2024 года подтвердили в пресс-службе Антикора.
Расследование ведется по фактам превышения власти или должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями.
Багдат Карасаев взят под стражу.
Должность акима Илийского района он занимает с сентября 2018 года. До этого работал советником акима Алматинской области.
26 августа 2024 года сообщалось, что в Жамбылской области за коррупцию к крупному штрафу приговорили исполняющего обязанности акима района, руководителя отдела финансов этого же района и представителя частной компании.
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