Задержан аким Илийского района Алматинской области

В Алматинской области задержали акима Илийского района Багдата Карасаева, сообщает Zakon.kz.

Информацию 4 сентября 2024 года подтвердили в пресс-службе Антикора.

Расследование ведется по фактам превышения власти или должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями.

Багдат Карасаев взят под стражу.

Должность акима Илийского района он занимает с сентября 2018 года. До этого работал советником акима Алматинской области.

26 августа 2024 года сообщалось, что в Жамбылской области за коррупцию к крупному штрафу приговорили исполняющего обязанности акима района, руководителя отдела финансов этого же района и представителя частной компании.