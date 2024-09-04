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Задержан аким Илийского района Алматинской области

Задержан аким Илийского района Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:02 Фото: Instagram/bagdat.karasaev
В Алматинской области задержали акима Илийского района Багдата Карасаева, сообщает Zakon.kz.

Информацию 4 сентября 2024 года подтвердили в пресс-службе Антикора.

Расследование ведется по фактам превышения власти или должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями.

Багдат Карасаев взят под стражу.

Должность акима Илийского района он занимает с сентября 2018 года. До этого работал советником акима Алматинской области.

26 августа 2024 года сообщалось, что в Жамбылской области за коррупцию к крупному штрафу приговорили исполняющего обязанности акима района, руководителя отдела финансов этого же района и представителя частной компании.

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