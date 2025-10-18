#АЭС в Казахстане
События

Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте

люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 16:52 Фото: акимат Шымкента
В честь Дня Республики и 35-летия Декларации о государственном суверенитете в городе Шымкенте стартовал республиканский турнир по дебатам "Терең тарихтан – жарқын болашаққа!", сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия масштабного интеллектуального состязания принял участие заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек, который пожелал успехов и передал наилучшие пожелания молодым людям – участникам турнира.

Фото: акимат Шымкента

В турнире принимают участие более 120 команд из 9 регионов страны: городов Астана, Алматы и Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. На дебатной площадке они соревнуются в знаниях и ораторском мастерстве.

Фото: акимат Шымкента

К судейству соревнований привлечены опытные дебатеры, отобранные из трех высших учебных заведений города Шымкента, а также представители старшего поколения дебатного движения. В общей сложности около 70 профессиональных судей обеспечивают справедливое и открытое проведение дебатов.

Фото: акимат Шымкента

Резолюции, которые будут рассмотрены в ходе турнира, охватывают актуальные проблемы общества. В частности, обсуждаются и высказываются различные точки зрения по темам, касающимся технологий, демократии, правовой культуры, системы образования и молодежной политики.

Фото: акимат Шымкента

Республиканский турнир по дебатам, запланированный на два дня, завершится завтра, тогда же будут определены его победители.

Айсулу Омарова
