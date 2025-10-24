Сегодня, 24 октября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

В начале своего обращения глава государства поздравил всех с главным праздником страны – Днем Республики.

"Стало хорошей традицией в преддверии этого национального праздника чествовать в Акорде наших достойных граждан. В этом году наша страна подошла к важному рубежу – 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Именно в этот день была возрождена традиция нашей многовековой государственности, ввысь взметнулось знамя нашей Независимости. Восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух. Поэтому эту дату можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоятельности нашего народа". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, независимость – это высшая ценность, сберечь и укрепить которую – священный долг каждого казахстанца.

"Суверенитет – яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев во время выступления заявил: "Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным путем".