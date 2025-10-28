Для здоровья детей и взрослых: Турция построит завод по производству БАДов в Туркестанской области

Более 80 ведущих турецких педиатров прибыли в Алматы обменяться опытом с сильнейшими казахстанскими коллегами. При встрече они обсудили острые проблемы в профессии и предложили пути укрепления здоровья детей.

Zakon.kz побывал на мероприятии и узнал, как намерены развивать сотрудничество Казахстан и Турция.

Буквально недавно главы государств Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган установили новые цели: создание общей медицинской платформы, обмен кадрами, обучение персонала, взаимодействующего в области педиатрии, усовершенствование экстренной медицины, совместная работа в фармацевтике и производстве лекарственных средств.

Фото: Orzax

К поручению заинтересованные органы приступили незамедлительно. Подтверждением этого стала международная конференция "Актуальные вопросы педиатрии", проведенная при безусловной поддержке компании Orzax совместно с Турецким педиатрическим обществом, Школой педиатрии Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова и Ассоциацией педиатров Астаны.

Фото: Orzax

К тому же на площадке сообщили хорошую новость: в марте 2026 года Турция приступит в Туркестанской области к строительству завода по производству БАДов, на которые спрос только растет. В компании рассказали, что в зависимости от потребностей покупателей есть множество предложений на любой возраст. В настоящее время у нее 243 продукта, более 100 из них продаются в Казахстане.

"Компания Orzax на протяжении 20 лет дарит людям здоровье, используя научный и инновационный подход. Мы вдохновляемся природой, потому что все компоненты на натуральной основе. Наши фармацевтические продукты представлены в более чем 50 странах, в числе которых серьезные участники, такие как США, Германия, Польша, Голландия и Англия. Казахстан для нас не просто новый рынок, а стратегический партнер. Производственный цех, созданный здесь, будет обеспечивать БАДами всю Азию. На реализацию идеи намерены направить 40 млн долларов, а также будут созданы 500 рабочих мест. Завод, который станет глобальным брендом, будет запущен в 2028 году". Директор по маркетингу внешней торговли компании Orzax Неслихан Хотоглу

Фото: Orzax

Что касается витаминов, врачи отметили, что они необходимы растущему организму, однако правильно их применять по результатам анализов.

"Перед тем, как пить какой-либо БАД, необходимо посмотреть на уровень витаминов в крови. Сегодня все анализы доступны в любой лаборатории. В первую очередь это витамин D, который нужно давать ребенку в качестве профилактики, потом смотреть его уровень и при необходимости выписывать лечебную дозу. А БАДы идут как пребиотики, пробиотики и симбиотики, поэтому важно изучать инструкцию и учитывать, как они назначаются детям. Допустим, если ребенок получал антибиотики, его кишечник подвергается изменению микробиота. Чтобы нормализовать микрофлору, мы назначаем пробиотики. Поскольку микрофлора диктует все: сознание, поведение, отвечает за функцию внутренних органов". Вице-президент Евразийской ассоциации педиатров и неонатологов, заведующая кафедрой детских болезней №3 НАО "Медицинский университет Астана" Сагира Абдрахманова

Фото: Orzax

Участники отметили, что конференция имеет весомое значение для развития медицины, в частности педиатрии. Ведь детский организм невозможно сравнивать со взрослым, к маленьким пациентам нужен индивидуальный подход. Учитывая, что в современности многие заболевания, особенно вирусные, протекают сложнее – пора находить более эффективные решения. И здесь, конечно, роль педиатра незаменима.

Партнерский материал