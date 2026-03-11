#Референдум-2026
События

Штормовое предупреждение на 12 марта: снег, гололед и метели накроют Казахстан

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 20:14 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 12 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ночью на западе, севере, востоке снег, метель. Днем на севере, востоке небольшой снег, низовая метель. На западе, юге туман, днем гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке снег, метель. На востоке, юге туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Караганде снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе порывы 23-28 м/с. В Павлодаре снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на юге, в предгорных и горных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге, в предгорных и горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах сильный мороз до 25 градусов. В Алматы туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывы 15 м/с. В Конаеве туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В горах Иле Алатау туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью снег, метель. Днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте временами туман. В Туркестане временами туман.

В Атырауской области ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке порывы 15-20 м/с.

В области Абай на севере снег, метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Семее снег, метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге гололед, туман. В Уральске ночью и утром гололед, туман.

В Актюбинской области ночью на северо-востоке, востоке небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Актобе временами туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке снег, метель. Ночью и утром на востоке, юге туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем снег, метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью снег, метель, на севере небольшой снег, метель. Днем на востоке, юге осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью на востоке временами 23-28 м/с. В Костанае ночью небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области в центре туман. В Кызылорде временами туман.

В Мангистауской области ночью на западе туман.

В Акмолинской области ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке временами 30 м/с и более. В Кокшетау ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. В Астане временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более.

В Жамбылской области на юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

В области Жетысу на юге, в горных районах временами туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре, в горных районах сильный мороз до 25 градусов.

Ранее метеорологи предоставили подробный прогноз на 12, 13 и 14 марта. Известно, что постепенно по стране начнется повышение температуры воздуха. Так, ожидается до +10°C.

Канат Болысбек
