На реке Уба взорвали лед, чтобы предотвратить паводок на востоке Казахстана
Фото: скриншот видео
В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области на реке Уба подорвали лед для предотвращения заторов, передает Zakon.kz.
Об этом 11 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. По данным ведомства, работы организованы для предотвращения образования заторов льда и снижения рисков возможного подтопления в период весеннего паводка.
"Измельчение льда проводилось в местах, где реки сужаются или резко меняют свое русло, а также в районе мостов, чтобы устранить риск разрушения опор мостов ледяными глыбами. Общая площадь работ составила 10200 кв.м.", – рассказали в МЧС РК.
Данные превентивные мероприятия направлены на обеспечение безопасного прохождения паводкового периода и минимизации угрозы для населенных пунктов.
Ранее спасатели области Абай провели взрывные работы на реке Иртыш для предотвращения ледовых заторов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript