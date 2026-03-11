#Референдум-2026
События

На реке Уба взорвали лед, чтобы предотвратить паводок на востоке Казахстана

Лед взорвали на реке в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 01:40 Фото: скриншот видео
В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области на реке Уба подорвали лед для предотвращения заторов, передает Zakon.kz.

Об этом 11 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. По данным ведомства, работы организованы для предотвращения образования заторов льда и снижения рисков возможного подтопления в период весеннего паводка.

"Измельчение льда проводилось в местах, где реки сужаются или резко меняют свое русло, а также в районе мостов, чтобы устранить риск разрушения опор мостов ледяными глыбами. Общая площадь работ составила 10200 кв.м.", – рассказали в МЧС РК.

Данные превентивные мероприятия направлены на обеспечение безопасного прохождения паводкового периода и минимизации угрозы для населенных пунктов.

Ранее спасатели области Абай провели взрывные работы на реке Иртыш для предотвращения ледовых заторов.

Канат Болысбек
