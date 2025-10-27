#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
+11°
$
538.13
624.88
6.64
+11°
$
538.13
624.88
6.64
События

Синоптики обратились с предупреждением к жителям Астаны и еще трех городов

смог, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 09:00 Фото: wikimedia
Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Астане, Костанае, Кокшетау, Актобе.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Астане и 15 регионах объявили штормовое предупреждение на 27 октября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
