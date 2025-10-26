#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.13
624.88
6.64
События

Туман, гроза и сильный ветер: в Астане и 15 регионах объявили штормовое предупреждение

, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 17:29
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах РК на 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области ветер с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Актау ночью ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде ночью и утром ожидается туман.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с переходом на северо-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман. Ветер ночью на юго-западе области, порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Павлодаре ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Заморозки, ветер и туман: в Астане и 15 регионах объявили штормовое предупреждение
17:50, 11 октября 2025
Заморозки, ветер и туман: в Астане и 15 регионах объявили штормовое предупреждение
Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение
17:08, 04 октября 2025
Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение
Грозы, заморозки и сильный ветер: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
22:04, 20 мая 2024
Грозы, заморозки и сильный ветер: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: