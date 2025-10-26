Туман, гроза и сильный ветер: в Астане и 15 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах РК на 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области ветер с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Актау ночью ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде ночью и утром ожидается туман.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с переходом на северо-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман. Ветер ночью на юго-западе области, порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Павлодаре ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 октября.