Казахстан усиливает промышленное сотрудничество с Германией

Казахстанские предприятия машиностроительного сектора делают уверенные шаги к укреплению партнерства с ведущими европейскими компаниями, сообщает Zakon.kz.

В Берлине состоялась встреча делегации во главе с вице-министром промышленности и строительства Республики Казахстан Олжасом Сапарбековым с представителями компании Deutsche Bahn AG – одной из крупнейших железнодорожных корпораций Европы. Немецкую сторону возглавил старший вице-президент по закупкам подвижного состава и запасных частей доктор Торстен Лац.

Встреча была организована при содействии DB Engineering & Consulting. В переговорах приняли участие операционный директор по международному бизнесу Стефан Гайспергер, руководитель региональной команды Ральф Михаэль Напель, а также представители казахстанской стороны Алтынбек Акылбеков и Виталий Мерковский. В формате конструктивного диалога стороны обсудили перспективы промышленного взаимодействия, сертификационные процедуры и возможности выхода казахстанских предприятий на рынок поставок Deutsche Bahn.

Основное внимание участников было сосредоточено на представлении потенциала отечественного машиностроения и повышении конкурентоспособности казахстанской продукции на международном уровне. Представители казахстанской делегации подробно рассказали о современных производственных мощностях, о программах технической модернизации предприятий и о стремлении к соответствию международным требованиям в области стандартизации, качества и экологической ответственности.

В ходе переговоров стороны признали, что сертификация продукции для европейского рынка – это сложный и многоэтапный процесс, требующий безусловного соблюдения технических норм, процедур контроля и проведения пилотных испытаний. Представители Deutsche Bahn выразили готовность оказывать экспертное и методическое содействие казахстанским производителям в освоении сертификационных стандартов. Отмечалось, что подобный опыт станет важным шагом к формированию долгосрочных и взаимовыгодных отношений.

Особое внимание было уделено вопросам развития экспортного потенциала отечественной промышленности. Казахстанская сторона подчеркнула, что укрепление связей с европейскими компаниями позволит диверсифицировать экспорт, привлечь инвестиции и стимулировать внедрение передовых технологий. По словам Олжаса Сапарбекова, участие в международных производственно-сбытовых цепочках открывает для отечественных компаний новые горизонты и повышает общий уровень индустриального развития страны.

Завершением встречи стало подписание двух меморандумов о сотрудничестве – между ТОО "ПромМашКомплект" в лице генерального директора Ивана Дычко и ТОО "Railways Systems Holding" в лице коммерческого директора Артема Павлингера с компанией DB Engineering & Consulting. Документы закрепляют намерение сторон расширять взаимодействие, обмениваться инженерными решениями и рассматривать возможность совместного участия в будущих проектах в сфере железнодорожной инфраструктуры.

Фото: ТОО "Railways Systems Holding"

Подписание меморандумов стало подтверждением обоюдного интереса к практическому развитию сотрудничества и дальнейшему укреплению позиций казахстанской промышленности на внешних рынках. Такие шаги способствуют углублению технологической кооперации, формированию новых производственных связей и укреплению репутации Казахстана как надежного партнера на международной арене.

Фото: ТОО "Railways Systems Holding"

Фото: ТОО "Railways Systems Holding"

Перспективы взаимодействия охватывают не только поставки комплектующих и оборудования, но и обмен опытом в области инжиниринга, систем качества и инновационных разработок. В долгосрочной перспективе стороны рассчитывают, что реализация достигнутых договоренностей станет основой для расширения участия казахстанских компаний в европейских инфраструктурных проектах и повысит узнаваемость бренда отечественного машиностроения за рубежом.