Казахстан станет ключевым транспортным узлом Евразии благодаря сотрудничеству с ЕС – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Европейского совета Антониу Кошта 4 декабря выступили с совместным заявлением, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что переговоры с президентом Антониу Коштой прошли весьма продуктивно, в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере.

"Казахстан и Европейский союз связывает всестороннее сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерства на качественно новый уровень. Визит президента Антониу Кошты проходит накануне десятилетия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей данное соглашение "нового поколения". Этот значимый документ, заложивший фундамент двусторонних отношений, охватывает ключевые сферы взаимодействия, в том числе торговлю, инвестиции, инфраструктуру, инновации, культуру и многое другое", – заявил глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество.

"Сегодня мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Приветствуем активную деятельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway ("Глобальные ворота"). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, "зеленой" энергетики и цифровых технологий. Уверены, что вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам. Кроме того, мы обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критически важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии. Наша цель – углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС", – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание в ходе переговоров было уделено взаимодействию в цифровизации.

"Обмениваясь опытом и инвестируя в технологии, Казахстан и ЕС создают более инклюзивную и современную цифровую экономику. В рамках Team Europe Initiative on Digital Connectivity (Инициатива "Команда Европы" по цифровой взаимосвязанности) наши страны наладили партнерство по расширению безопасного доступа к интернету через спутниковую связь, особенно в сельских и отдаленных регионах. Мы также договорились рассмотреть возможность размещения в Astana Hub первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС, призванного объединить стартапы, исследователей в области технологий и цифровых предпринимателей. Казахстан высоко ценит программу Европейского союза Horizon Europe и концепцию Global Gateway, направленные на обеспечение безопасных и надежных цифровых связей по всему миру. Мы по праву гордимся тем, что участвуем в этом процессе", – сказал глава нашего государства.

В выступлении было отмечено, что большое значение для долгосрочного успешного партнерства имеют межличностные контакты.

"Выражаю благодарность Европейскому союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности. Тысячи молодых казахстанцев получили возможность участвовать в таких программах ЕС, как Erasmus+. Мы высоко ценим готовность Евросоюза к дальнейшему расширению подобных обменов. Казахстан намерен укреплять сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе путем углубленного партнерства между университетами, реализации совместных программ и взаимного признания квалификаций. Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан. Уверен, что повышение мобильности будет благоприятствовать развитию сотрудничества в сферах образования, научной деятельности, культурных обменов и B-to-B-активности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан и ЕС вновь подтвердили неизменную приверженность Уставу ООН и нормам международного права.

"Особое внимание было уделено дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества. В этой связи мы считаем, что диалоговая платформа "Центральная Азия – ЕС" стала эффективным инструментом для решения приоритетных региональных задач в сферах взаимосвязанности, торговли, транспорта, экологически чистой энергетики, управления водными ресурсами и цифровой трансформации. Сегодняшняя встреча еще раз подтвердила, что мы вступаем в новый этап нашего динамичного и устремленного в будущее партнерства, приобретающего все большую стратегическую значимость. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности в скором времени найдут воплощение в конкретных проектах и инициативах", – подытожил глава государства.

По словам Антониу Кошты, партнерство Европейского союза и Казахстана приносит конкретные результаты.

"На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы. После заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать – это станет настоящим символом дружбы между нашими народами", – отметил он.

Глава Европейского совета напомнил, что по итогам саммита "Европейский союз – Центральная Азия" в Самарканде была достигнута договоренность о выводе межрегионального партнерства на стратегический уровень. В качестве приоритетных направлений сотрудничества на саммите были обозначены сферы транспорта, энергетики, климата и водных ресурсов, критически важных сырьевых материалов, цифровизации и расширения контактов между народами.

Антониу Кошта подчеркнул важность координации усилий в условиях растущей глобальной напряженности и конфликтов, которые ставят под угрозу международный порядок.

"Как известно, Европейский союз тесно сотрудничает с Украиной, чтобы положить конец войне. Мы плотно взаимодействуем с нашими партнерами и по-прежнему привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Хочу выразить глубокую признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и порядка, основанного на принципах международного права. Мы также приветствуем активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией", – заявил президент Европейского совета.

Он также высоко оценил курс реформ главы нашего государства.

"Динамизм казахстанского общества в сочетании с экономическими, политическими и социальными реформами, инициированными президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются надежной основой для продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Убежден, что вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие возможности во благо будущего наших народов", – сказал Антониу Кошта.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Европейского совета Антониу Кошту орденом "Достық" I степени.