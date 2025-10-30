#АЭС в Казахстане
События

Конфискованы 52 машины, 17 кг золота, недвижимость и 400 млн: 9 казахстанцев сели на длительные сроки

подсчет изъятого у организаторов финпирамиды в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 09:35 Фото: АФМ РК
Поставлена точка в деле финпирамиды Nazira Gold, выявленной в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 30 октября 2025 года рассказали о вынесенном приговоре.

"Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. Полученные от них денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир", – напомнили в АФМ.

Приговором суда девять человек признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.

Кроме того, судом конфискованы деньги в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, две квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2025 года в АФМ рассказали об этой финпирамиде. Тогда было известно, что свыше 200 казахстанцев вложили более 400 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
