Более 400 млн тенге потеряли казахстанцы на ювелирном бизнесе

В Шымкенте раскрыли деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 июля 2025 года рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).



"Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников", – сказано в сообщении.

В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.

"Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом", – отметили в АФМ.





В июне 2025 года в АФМ рассказали о пресечении деятельности финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, где людям обещали высокие доходы на продаже электросамокатов.