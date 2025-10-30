Виновника в смерти хоккеиста освободили в зале суда в Усть-Каменогорске

В деле о гибели 19-летнего Ивана Пыленок из Усть-Каменогорска поставлена точка, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что суд вынес приговор по ч. 1 ст. 104 Уголовного кодекса РК "Причинение смерти по неосторожности".

По материалам дела, 2 августа 2024 года между Иваном Пыленок и неким Л. в фойе Дворца спорта имени Б. Александрова произошел конфликт. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Оппонент схватил хоккеиста за шею и некоторое время силой удерживал его в таком положении, подавляя сопротивление.

"После того как их разняли, Ивану резко стало плохо и он упал. В результате чего скончался до приезда в больницу. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате закрытой тупой травмы рефлексогенной зоны шеи, приведшей к рефлекторной остановке деятельности сердца", – поделились в пресс-службе областного суда.

Суд установил: причинно-следственная связь между действиями Л. и смертью парня установлена.

"В действиях Л. имела место преступная небрежность, которая повлекла за собой причинение смерти по неосторожности", – заключили в суде.

Однако родители погибшего не были согласны с вменяемой статьей и просили переквалифицировать ее на ч. 3 ст. 106 УК, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В результате подсудимому назначено полтора года лишения свободы. В связи с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" Л. освобожден от назначенного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

Вратарю молодежной хоккейной команды "Торпедо" Ивану Пыленок 2 августа 2024 года стало плохо во Дворце спорта Усть-Каменогорска, позже он скончался в больнице.