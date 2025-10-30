#АЭС в Казахстане
События

Климатические аномалии: зима закончилась в самом холодном месте Казахстана

озеро Маркаколь в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 10:21 Фото: Instagram/markakol_1976
На высокогорном Маркаколе в Восточном Казахстане еще плещутся волны, и это необычно для текущего времени года и этого места, считающегося самым холодным в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 октября рассказали в Маркакольском государственном природном заповеднике.

"Уже конец месяца октября, а на высокогорном Маркаколе вместо ожидаемого похолодания вот уже несколько дней необычное потепление. Снежный покров (10-15 сантиметров), который был в середине месяца, успел заметно подтаять, долины и даже низины на горных хребтах заметно раскрылись вновь. На всей же водной долине Маркаколя свободно плещутся волны и пока никаких признаков того, что в ближайшие дни озеро будет покрываться льдом", – говорится в публикации заповедника.

Там отмечают, что по многолетним метеорологическим наблюдениям ледостав на озере начинается обычно во второй декаде октября. Полностью льдом оно покрывается, в зависимости от погодных условий, во второй-третьей декаде ноября. Толщина льда разная и может составлять от 60 до 120 сантиметров. Зимой незамерзшим остается только исток реки Калжыр. Теплыми зимами не замерзают и русла впадающих в озеро некоторых горных рек.

"Однако в последние годы время ледостава во многих озерах заметно отодвигается, что метеорологи связывают с климатическими изменениями на Алтае, как и во многих сибирских регионах. Если вернуться в осень прошлого 2024 года, то в солнечный день 17 ноября на большей части водной долины еще плескались волны, и только северо-восточная часть озера была покрыта первым слоем льда. Ледяной покров протянулся от береговой линии на метров 600-700 и больше. Толщина льда у берега составляла 10-14 сантиметров. В тот же день на центральной части озера, его южном, западном побережьях ледяного покрова еще не было. Это признак того, что на этих участках озера климатически несколько теплее", – рассказали в заповеднике.

Лед зимой важен: он защищает озеро от полного промерзания, в результате сохраняется популяция его подводных обитателей.

"Лед становится своего рода теплоизоляцией, не выпуская тепло, накопленное в воде за лето", – подметили в заповеднике.

7 октября там рассказали, что на высокогорном Маркаколе наступила климатическая зима. Уровень снежного покрова составил местами 10-15 сантиметров, а температура воздуха установилась на уровне -5-12°С.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
