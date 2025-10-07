#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Там уже наступила зима – самое холодное место в Казахстане

Маркаколь в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:46 Фото: Instagram/markakol_1976
В Маркакольском государственном природном заповеднике 7 октября рассказали, где в Казахстане уже наступила климатическая зима, сообщает Zakon.kz.

Речь о высокогорном Маркаколе.

"Сегодня уровень снежного покрова составляет местами 10-15 сантиметров и температура воздуха установилась на уровне -5-12°С, и держится уже на протяжении нескольких суток. Климат на высокогорном Маркаколе резко континентальный, с суровой многоснежной зимой. Именно здесь самое холодное место в Казахстане и Алтае. Средняя суточная температура с температурой ниже 0°С длится примерно 203 дня. Зима характеризуется сильными морозами, когда температура опускается до -45°С, иногда до -53°С. В декабре-феврале температура в течение нескольких недель может держаться в пределах -35-40°С", – рассказали в заповеднике.

Первые снегопады на Маркаколе приходятся на начало октября. Бывают случаи, когда снег глубиной 15-20 сантиметров может выпасть и в августе, но он потом быстро тает.

"Вершины Курчумского хребта могут быть укрыты снежным одеялом уже в сентябре. Снежный покров на луговых поясах бывает обычно уже в первой декаде ноября, а в некоторые годы уже во второй-третьей декадах октября. Снег сохраняется 110-170 дней. Глубина снежного покрова в среднем 87 сантиметров при этом максимальное накопление снега наблюдается в первой-второй декадах марта и сопровождается обильными снегопадами", – поделились информацией в Маркакольском природном заповеднике.

В отдельные годы там может выпасть выпадает до 150-200 сантиметров снега, как в 1984-1985 годах.

"Особенно многоснежными были зимы 1996-97, 1997-98, 2000-01 годов. Маркакольцы хорошо помнят и позапрошлую многоснежную зиму 2003-04 года, когда на всем маркакольском высокогорье было объявлено чрезвычайное положение", – подытожили в организации.

Из Восточного Казахстана новости о первом снегопаде пришли 3 октября – из Усть-Каменогорска.

1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Любопытная лиса в заповеднике на востоке Казахстана заглянула в камеру
13:44, 07 декабря 2023
Любопытная лиса в заповеднике на востоке Казахстана заглянула в камеру
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
18:00, 15 ноября 2024
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
На востоке Казахстана выпал снег
11:48, 26 сентября 2023
На востоке Казахстана выпал снег
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: