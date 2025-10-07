Там уже наступила зима – самое холодное место в Казахстане

В Маркакольском государственном природном заповеднике 7 октября рассказали, где в Казахстане уже наступила климатическая зима, сообщает Zakon.kz.

Речь о высокогорном Маркаколе.

"Сегодня уровень снежного покрова составляет местами 10-15 сантиметров и температура воздуха установилась на уровне -5-12°С, и держится уже на протяжении нескольких суток. Климат на высокогорном Маркаколе резко континентальный, с суровой многоснежной зимой. Именно здесь самое холодное место в Казахстане и Алтае. Средняя суточная температура с температурой ниже 0°С длится примерно 203 дня. Зима характеризуется сильными морозами, когда температура опускается до -45°С, иногда до -53°С. В декабре-феврале температура в течение нескольких недель может держаться в пределах -35-40°С", – рассказали в заповеднике.

Первые снегопады на Маркаколе приходятся на начало октября. Бывают случаи, когда снег глубиной 15-20 сантиметров может выпасть и в августе, но он потом быстро тает.

"Вершины Курчумского хребта могут быть укрыты снежным одеялом уже в сентябре. Снежный покров на луговых поясах бывает обычно уже в первой декаде ноября, а в некоторые годы уже во второй-третьей декадах октября. Снег сохраняется 110-170 дней. Глубина снежного покрова в среднем 87 сантиметров при этом максимальное накопление снега наблюдается в первой-второй декадах марта и сопровождается обильными снегопадами", – поделились информацией в Маркакольском природном заповеднике.

В отдельные годы там может выпасть выпадает до 150-200 сантиметров снега, как в 1984-1985 годах.

"Особенно многоснежными были зимы 1996-97, 1997-98, 2000-01 годов. Маркакольцы хорошо помнят и позапрошлую многоснежную зиму 2003-04 года, когда на всем маркакольском высокогорье было объявлено чрезвычайное положение", – подытожили в организации.

Из Восточного Казахстана новости о первом снегопаде пришли 3 октября – из Усть-Каменогорска.

1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.