Названа вероятная причина холодных зим в Европе

Международная команда ученых установила, что вулканическое извержение в Тихом океане может быть причиной холодных зим в Европе, сообщает Zakon.kz.

Работа была опубликована в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).

Из материала следует, что из-за извержения вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай, которое произошло в январе 2022 года, случился выброс в стратосферу рекордного количества водяного пара. Он оказал влияние на химический состав и температуру атмосферы, после чего наблюдалось ослабление северного полярного вихря ключевого элемента зимней циркуляции в Северном полушарии.

"Изменения повлекли за собой увеличение вероятности экстремально холодной погоды в Европе, Азии и Северной Америке. Уже зимой 2023 года в ряде регионов фиксировались температурные аномалии", – считают ученые.

Согласно климатической модели, которую рассчитали ученые, повышенное содержание водяного пара в стратосфере сохранится до 2031 года.

Ранее стало известно, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата.