Главы государств Центральной Азии встретились в Ташкенте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Центр исламской цивилизации Ташкента, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Ташкенте 15-16 ноября состоится седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики. По итогам Консультативной встречи предусматривается принятие солидного пакета многосторонних документов.



Фото: Акорда

Токаев прилетел с рабочим визитом в Ташкент накануне, 14 ноября. Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. После Токаеву вручили высшую государственную награду Узбекистана.