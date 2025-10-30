#АЭС в Казахстане
События

Токаев назвал крайне актуальную проблему Кызылординской области

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 15:28 Фото: akorda.kz
В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями общественности. Об этом сегодня, 30 октября 2025 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, регион динамично развивается, однако в предстоящий период предстоит проделать не менее масштабную работу. Он также высказал свою позицию по ряду актуальных вопросов.

"Вам хорошо известно, что нынешняя ситуация в мире нестабильная и изменчивая. Поэтому, прежде всего, необходимо уделять самое пристальное внимание поддержке молодежи. Наше подрастающее поколение талантливое и способное. Нужно дать молодым людям верные жизненные ориентиры, хорошее воспитание и образование. Сегодня нас беспокоит множество проблем, таких как наркотизм. Будущее молодежи – в образовании. Завтрашний день нашей страны будет принадлежать молодым людям, которые отличаются интеллектом, обладают передовыми знаниями и открытым мировоззрением. Мы должны сплоченно работать на благо нашей страны, нашего народа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Глава государства рассказал о реализации значимых инициатив, направленных на процветание страны.

"Акция "Таза Қазақстан" приобретает все более широкий масштаб. Слово "чистый" само по себе несет глубокий смысл. Прежде всего, чистыми должны быть наша совесть и наши намерения. В целом Казахстан должен быть чистым. Это важная инициатива, которая окажет значительное влияние на наш образ жизни. Еще один приоритет – построение цифрового государства. Мы должны стать современной, передовой страной, иначе нам грозит серьезное отставание от развитых государств. Поэтому нам обязательно необходимо внедрять цифровизацию и искусственный интеллект. В Казахстане запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер. Кроме того, нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС", – отметил он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал крайне актуальной проблемой нехватку воды в регионе.

"Мы уделяем особое внимание дефициту воды. Мы не можем рассчитывать на то, что в будущем будет достаточно воды, поэтому нужно быть к этому готовым. Следует применять высокие технологии водосбережения. Государство предоставляет субсидии, в этом году аграрному сектору выделен 1 трлн тенге. Это открывает большие возможности", – сказал президент.

Он также указал на важность развития культуры и искусства. Он сообщил, что в Астане и Алматы строятся две Президентские библиотеки, которые будут работать круглосуточно. В будущем, по его словам, третья библиотека может быть открыта в Кызылорде.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область 30 октября 2025 года. Рабочая поездка главы государства началась с посещения нового терминала международного аэропорта "Қорқыт Ата". Затем аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Позднее Касым-Жомарту Токаеву презентовали инвестиционные проекты региона.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
