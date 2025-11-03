#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
События

Кольцевая вокруг, реконструкция терминала: развитие аэропорта Алматы рассмотрели в правительстве

Олжас Бектенов на совещании, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 17:42 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития аэропорта города Алматы в рамках реализации поручений главы государства по созданию международного авиахаба, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства 3 ноября 2025 года рассказали, что гендиректор TAV Airports Holding Серкан Каптан и президент аэропорта Гокер Косе сообщили о ходе реализации стратегической программы развития Horizon до 2050 года. На сегодня ведутся работы по реконструкции терминала внутренних рейсов, созданию современной платформы антиобледенения, шумоизоляции близлежащих жилых домов и другие.

"В целом концепцией предусмотрено создание системы из трех взлетно-посадочных полос с полной реконструкцией основной полосы, строительство грузового перрона, логистических и складских комплексов, современной инфраструктуры для пассажиров и др. Модернизация обеспечит увеличение ежегодной пропускной способности аэропорта до 55 млн пассажиров и 500 тыс. тонн грузов к 2050 году. На сегодня воздушная гавань обслуживает более 12 млн пассажиров в год и обеспечивает порядка 70% объема авиаперевозок в РК".Пресс-служба премьер-министра

Руководство TAV Airports Holding сообщило также, что на сегодня вложено 260 млн долларов, и подтвердило готовность дальнейшего реинвестирования прибыли аэропорта для оперативного выполнения всех этапов проекта.

Олжас Бектенов отметил, что аэропорт Алматы входит в цепочку целостной экосистемы, создаваемой по поручению президента в шести городах РК. Подчеркнута важность своевременного завершения всех работ для создания инфраструктуры нового уровня и увеличения мощностей воздушной гавани.

"Для решения вопросов доступности объекта и обеспечения удобства для граждан рассмотрены вопросы создания кольцевой дороги вокруг территории аэропорта, соединяющей городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Внимание уделено обеспечению стабильных условий поставок и хранения авиатоплива", – добавили в пресс-службе правительства.

По итогам совещания премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату города Алматы на особом контроле держать вопрос качественного и своевременного завершения реконструкции.

В начале октября 2025 года стало известно, что инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) проведут проверки в аэропортах Астаны и Алматы из-за жалоб на авиакомпании страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О чем говорил Токаев на совещании по вопросам развития Алматы
16:31, 18 августа 2023
О чем говорил Токаев на совещании по вопросам развития Алматы
Цифровой штаб создан в Казахстане после поручений Токаева
16:07, 12 августа 2025
Цифровой штаб создан в Казахстане после поручений Токаева
Безопасность на опасных производствах: новые меры анонсировало правительство Казахстана
10:44, 21 февраля 2025
Безопасность на опасных производствах: новые меры анонсировало правительство Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: