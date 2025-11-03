Кольцевая вокруг, реконструкция терминала: развитие аэропорта Алматы рассмотрели в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития аэропорта города Алматы в рамках реализации поручений главы государства по созданию международного авиахаба, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства 3 ноября 2025 года рассказали, что гендиректор TAV Airports Holding Серкан Каптан и президент аэропорта Гокер Косе сообщили о ходе реализации стратегической программы развития Horizon до 2050 года. На сегодня ведутся работы по реконструкции терминала внутренних рейсов, созданию современной платформы антиобледенения, шумоизоляции близлежащих жилых домов и другие.

"В целом концепцией предусмотрено создание системы из трех взлетно-посадочных полос с полной реконструкцией основной полосы, строительство грузового перрона, логистических и складских комплексов, современной инфраструктуры для пассажиров и др. Модернизация обеспечит увеличение ежегодной пропускной способности аэропорта до 55 млн пассажиров и 500 тыс. тонн грузов к 2050 году. На сегодня воздушная гавань обслуживает более 12 млн пассажиров в год и обеспечивает порядка 70% объема авиаперевозок в РК". Пресс-служба премьер-министра

Руководство TAV Airports Holding сообщило также, что на сегодня вложено 260 млн долларов, и подтвердило готовность дальнейшего реинвестирования прибыли аэропорта для оперативного выполнения всех этапов проекта.

Олжас Бектенов отметил, что аэропорт Алматы входит в цепочку целостной экосистемы, создаваемой по поручению президента в шести городах РК. Подчеркнута важность своевременного завершения всех работ для создания инфраструктуры нового уровня и увеличения мощностей воздушной гавани.

"Для решения вопросов доступности объекта и обеспечения удобства для граждан рассмотрены вопросы создания кольцевой дороги вокруг территории аэропорта, соединяющей городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Внимание уделено обеспечению стабильных условий поставок и хранения авиатоплива", – добавили в пресс-службе правительства.

По итогам совещания премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату города Алматы на особом контроле держать вопрос качественного и своевременного завершения реконструкции.

В начале октября 2025 года стало известно, что инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) проведут проверки в аэропортах Астаны и Алматы из-за жалоб на авиакомпании страны.