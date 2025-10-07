Аэропорты и авиакомпании проверят в Казахстане из-за роста жалоб на задержки и плохое обслуживание

Количество жалоб на авиакомпании страны в части пунктуальности полетов и обслуживания пассажиров в последнее время выросло. В связи с этим инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) проведут проверки в аэропортах Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев провел совещание с представителями авиакомпаний и аэропортов, на котором рассмотрели вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров. Как отметили в пресс-службе Министерства транспорта, особое внимание уделили обеспечению пунктуальности полетов и подготовке к предстоящему зимнему сезону.

"В настоящее время в случае замены воздушного судна выплата компенсации предусмотрена только для пассажиров бизнес-класса. Вице-министр поручил проработать запрет авиакомпаниям на замену воздушного судна, кроме того, предусмотреть обязательный резерв по замене бортов Fly Arystan на Fly Arystan, Air Astana на Air Astana. Талгат Ластаев поручил принять дополнительные меры по повышению дисциплины своевременного выполнения рейсов, особенно в условиях сезонной нагрузки", – сказано в распространенном 7 октября сообщении.

Также рассмотрели случаи, связанные с качеством обслуживания и работой наземных служб, а именно некорректное обращение персонала с пассажирами.

Руководству авиакомпаний и аэропортов поручено усилить качество обслуживания, подготовку и проведение тренингов по культуре обслуживания, упорядочить работу досмотра во избежание очередей и своевременно закончить текущий ремонт в столичном аэропорту.

Отдельно был поднят вопрос доступности регистрации на рейсы.

"Онлайн-регистрация Fly Arystan доступна за 30 дней до вылета, однако при регистрации в аэропорту услуга является платной. Это создает трудности для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, не пользующихся мобильными устройствами. Министерством дано поручение разработать дополнительные механизмы обслуживания таких категорий граждан". Министерство транспорта

По итогам совещания принято решение провести проверки работы авиакомпаний и аэропортов.

Инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) в течение двух недель будут находиться в залах вылета и прилета в аэропортах Астаны и Алматы и проводить мониторинг задержек рейсов и анкетирование пассажиров.

Министерство транспорта подчеркнуло, что права и интересы пассажиров остаются безусловным приоритетом государственной политики в сфере гражданской авиации.

Ранее стало известно, что аэропорты Казахстана прекращают практику хранения изъятых предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте.