Аэропорт Астаны ждут масштабные изменения
В ходе совещания премьер-министру было доложено о завершении в срок планового ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. Проведенные работы направлены на повышение надежности инфраструктуры и безопасности осуществления полетов.
Аким Астаны Женис Касымбек проинформировал о планах по дальнейшей реконструкции и укреплению материально-технической базы воздушной гавани.
"Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов, терминалов, обновление технических средств и др. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры, включающей логистические комплексы, склады, отели, офисы и административные здания. На сегодняшний день аэропорт обслуживает порядка 9 млн пассажиров в год. Реализация проекта позволит нарастить мощности в среднем до 12 млн пассажиров в ближайшие несколько лет".Пресс-служба правительства РК
Фото: primeminister.kz
В ходе совещания участники обсудили вопросы привлечения инвесторов для дальнейшего развития аэропорта. Отмечен интерес со стороны крупных международных корпораций.
По итогам совещания премьер-министр поручил Министерству транспорта и акимату Астаны держать на контроле вопрос реализации проекта, направленного на развитие авиационного потенциала столицы.
Фото: primeminister.kz
3 ноября 2025 года стало известно, что в правительстве рассмотрели развитие Международного аэропорта Алматы.