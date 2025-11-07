#Народный юрист
Общество

Аэропорт Астаны ждут масштабные изменения

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 15:19 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Международного аэропорта Астаны в рамках задач, поставленных главой государства по созданию международного авиационного хаба. Об этом 7 ноября 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания премьер-министру было доложено о завершении в срок планового ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. Проведенные работы направлены на повышение надежности инфраструктуры и безопасности осуществления полетов.

Аким Астаны Женис Касымбек проинформировал о планах по дальнейшей реконструкции и укреплению материально-технической базы воздушной гавани.

"Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов, терминалов, обновление технических средств и др. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры, включающей логистические комплексы, склады, отели, офисы и административные здания. На сегодняшний день аэропорт обслуживает порядка 9 млн пассажиров в год. Реализация проекта позволит нарастить мощности в среднем до 12 млн пассажиров в ближайшие несколько лет".Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания участники обсудили вопросы привлечения инвесторов для дальнейшего развития аэропорта. Отмечен интерес со стороны крупных международных корпораций.

По итогам совещания премьер-министр поручил Министерству транспорта и акимату Астаны держать на контроле вопрос реализации проекта, направленного на развитие авиационного потенциала столицы.

Фото: primeminister.kz

3 ноября 2025 года стало известно, что в правительстве рассмотрели развитие Международного аэропорта Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
