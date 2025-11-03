В селе Достык области Жетісу открыли школу в рамках нацпроекта "Келешек мектебі"

В селе Достык Алакольского района области Жетісу в рамках национального проекта "Келешек мектебі" построена и введена в эксплуатацию новая современная школа.

Это образовательное учреждение, рассчитанное на 600 мест, является второй школой в регионе, возведенной в рамках данного проекта. Ранее подобная школа на 1200 мест была открыта в городе Жаркенте Панфиловского района, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Заместитель акима области Диас Есдаулетов, принявший участие в открытии новой школы, поздравил сельчан с радостным событием.

"На республиканской августовской конференции президент поставил задачу устранить неравенство качества образования в городских и сельских школах. В соответствии с этим в области Жетісу уделяется особое внимание улучшению инфраструктуры сферы образования, особенно в сельской местности. В том числе ежегодному укреплению материально-технической базы школ. Это является и основной целью проекта "Келешек мектебі", – отметил Диас Есдаулетов, пожелав ученикам и коллективу школы успехов и вручив ключи от нового школьного автобуса.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

С поздравлениями выступил и директор Департамента строительства по реализации национального проекта и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction" Кайрат Утегенов. Затем директор подрядной компании "VentKarkara service", осуществлявшей строительство, Еркин Ахметжанов вручил директору школы Айнагуль Садиевой символический ключ от новой школы.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

После этого гости и все желающие посетили школу. Новая школа оборудована в соответствии с современными требованиями, созданы все условия для всестороннего развития учащихся. Предусмотрены новые предметные кабинеты, кабинеты робототехники, лингвистики, STEM-лаборатория, библиотека, мастерская, хореографический зал, столовая и другие необходимые классы и залы. В школе работают 59 учителей. Среди них молодые специалисты, которые только что закончили обучение.

"Я окончила школу в этом селе. Получив высшее образование, вернулась в родной Достык, чтобы приносить пользу. Я учитель казахского языка и литературы. Для меня большая честь начать свой трудовой путь в школе будущего. Думаю, что оказываемая методическая помощь, удобные в использовании технологии окажут большую поддержку молодым специалистам", – говорит Гульнур Абылайханова.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Родительская общественность также рада строительству новой школы.

"Сегодня особенный радостный день для всех нас. В отдаленном селе Достык открывается новая школа. И родительское сообщество, и наши дети с нетерпением ждали этого дня. Обучение в такой школе, оснащенной современной техникой, – это прекрасная возможность для наших детей. Нас очень порадовало, что здесь созданы все условия не только для получения качественного образования, но и для всестороннего развития путем посещения различных кружков. Теперь мы, помогая учителям, будем следить, чтобы наши дети хорошо учились", – говорит Жадыра Мужыбаева.

В целом в области Жетісу на сегодняшний день ведется строительство 6 школ, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году, включая введенную школу в селе Достык.