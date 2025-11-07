В Западно- Казахстанской области открыли школу "келешек"

Сегодня в Бурилинском районе Западно-Казахстанской области состоялось открытие новой школы на 300 мест. Учебное заведение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептері", реализуемого по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В 1957 году Пугачевская восьмилетняя школа была открыта как самостоятельное учебное заведение, что дало новый импульс развитию образования в регионе. Нынешнее здание этой школы было введено в эксплуатацию в 1962 году и рассчитано на 180 учащихся. А строительство нового объекта, оснащенного 17 учебными кабинетами, выполнило ТОО "Жайык Сити".

Фото: акимат ЗКО

Аким области Нариман Торегалиев поздравил жителей района с открытием новой школы. В своем выступлении он отметил проводимую в регионе работу по модернизации образовательной инфраструктуры.

"Новая школа станет поистине современным инновационным образовательным учреждением, ориентированным на всестороннее развитие подрастающего поколения, освоение достижений науки и техники, и повышение их творческого потенциала. В целом, за последние три года в нашей области построено 27 школ на 9206 мест в целях создания условий для получения учащимися качественного образования. Из них 16 школ на 1338 мест возведены в рамках социального инвестиционного проекта компании Karachaganak Petroleum Operating B.V., 3 школы на 1060 мест – за счет местного бюджета, а 2 школы на 508 мест – на средства Фонда развития образовательной инфраструктуры. В рамках проекта "Келешек мектептері" введено в эксплуатацию 6 школ "Келешек" общей вместимостью 6300 мест, включая и сегодняшнюю открытую школу", – сказал аким области.

Фото: акимат ЗКО

В 2025-2026 учебном году в данном учебном заведении обучаются 394 учащихся в 28 класс-комплектах. Из них 194 ребенка учатся на казахском языке, а 200 – на русском. Кроме того, в трех классах предшкольной подготовки занимаются 36 детей. Всего в школе работает 51 педагог, в том числе 9 педагогов-исследователей, 15 педагогов-экспертов и 15 педагогов-модераторов.

По завершении церемонии открытия аким области Нариман Торегалиев вместе с первоклассниками посадил на территории школы саженец тополя.