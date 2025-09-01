В Шымкенте заработала современная школа "Келешек мектебі"

1 сентября, в День знаний, в Шымкенте состоялось торжественное открытие школы №151, возведенной в рамках национального проекта "Келешек мектебі". Новый образовательный комплекс расположился в микрорайоне Таскен, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия принял участие аким города Габит Сыздыкбеков, который поздравил педагогов и учащихся с началом учебного года.

В своем выступлении аким подчеркнул значимость проекта, реализуемого по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, школы нового поколения соответствуют современным требованиям и создают эргономичное образовательное пространство. Их техническое оснащение в четыре раза превосходит типовые проекты, что обеспечивает качественное и безопасное обучение.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Новая школа рассчитана на 1500 мест. В ней 60 учебных кабинетов, предметные классы с интерактивными панелями, STEM- и IT-лаборатории, кабинеты робототехники, мастерские, три спортивных зала, библиотека, коворкинг-зоны, столовая на 375 мест и медицинский пункт. Особое внимание уделено созданию инклюзивной среды: предусмотрены специализированные классы и условия для детей с особыми образовательными потребностями. Учреждение оснащено современной системой безопасности.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В этот же день в Шымкенте после полной реновации был введен в эксплуатацию еще один важный объект – школа-лицей №9 с IT-уклоном.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Развитие образовательной инфраструктуры остается в числе приоритетных задач, поставленных президентом. Так, в последние годы в Шымкенте построены два Дворца школьников нового формата, и теперь их в городе три. Благодаря этому охват детей дополнительным образованием достиг 95%.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В 2023 году в Шымкенте началось строительство 12 школ в рамках национального проекта, до этого уже были сданы 11 учебных заведений. Сегодня этот список пополнился еще одной современной школой.

Новый учебный год в городе начался в 1352 образовательных организациях, за парты сели более 400 тыс. учеников. Впервые в школу пошли около 28 тыс. первоклассников. Все дети обеспечены учебниками, а школьники из социально уязвимых семей – также формой и горячим питанием.