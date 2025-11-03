Казахстанцев предупредили о новых схемах онлайн-мошенничества

Комитет государственных доходов (КГД) 3 ноября сообщил о новых случаях мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками налоговых органов и пытаются выманить у граждан и предпринимателей деньги под видом "решения проблем с отчетностью", сообщает Zakon.kz.

По данным КГД, аферисты звонят налогоплательщикам и заявляют об "отсутствии налоговой отчетности по форме 270", угрожая штрафами или блокировкой банковских счетов. Кроме того, участились случаи рассылки ложных сообщений через мессенджеры, в том числе WhatsApp, якобы от имени руководства КГД с предупреждениями о "включении в списки по финансовому мониторингу" или предстоящих проверках.

"Эти сообщения не имеют отношения к официальным уведомлениям Комитета и являются проявлением мошеннических действий, направленных на введение в заблуждение налогоплательщиков и вымогательство денежных средств", – подчеркнули в ведомстве.

Комитет напомнил, что официальное информирование граждан и бизнеса осуществляется только через:

Кабинет налогоплательщика на порталах eGov.kz и kgd.gov.kz;

Официальные письма в системе электронного документооборота;

Верифицированные аккаунты КГД в социальных сетях;

Пресс-релизы и уведомления на сайте gov.kz;

Горячую линию контакт-центра по номеру 1414.

КГД подчеркнул, что сотрудники органов государственных доходов не направляют уведомления на электронную почту, в WhatsApp или Telegram, не запрашивают ЭЦП, коды подтверждения или личные данные.

Гражданам и представителям бизнеса рекомендуют сохранять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства неизвестным лицам и проверять подлинность всех уведомлений через официальные источники.

