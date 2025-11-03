#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
528.31
608.35
6.55
События

Казахстанцев предупредили о новых схемах онлайн-мошенничества

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 23:08 Фото: freepik
Комитет государственных доходов (КГД) 3 ноября сообщил о новых случаях мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками налоговых органов и пытаются выманить у граждан и предпринимателей деньги под видом "решения проблем с отчетностью", сообщает Zakon.kz.

По данным КГД, аферисты звонят налогоплательщикам и заявляют об "отсутствии налоговой отчетности по форме 270", угрожая штрафами или блокировкой банковских счетов. Кроме того, участились случаи рассылки ложных сообщений через мессенджеры, в том числе WhatsApp, якобы от имени руководства КГД с предупреждениями о "включении в списки по финансовому мониторингу" или предстоящих проверках.

"Эти сообщения не имеют отношения к официальным уведомлениям Комитета и являются проявлением мошеннических действий, направленных на введение в заблуждение налогоплательщиков и вымогательство денежных средств", – подчеркнули в ведомстве.

Комитет напомнил, что официальное информирование граждан и бизнеса осуществляется только через:

  • Кабинет налогоплательщика на порталах eGov.kz и kgd.gov.kz;
  • Официальные письма в системе электронного документооборота;
  • Верифицированные аккаунты КГД в социальных сетях;
  • Пресс-релизы и уведомления на сайте gov.kz;
  • Горячую линию контакт-центра по номеру 1414.

КГД подчеркнул, что сотрудники органов государственных доходов не направляют уведомления на электронную почту, в WhatsApp или Telegram, не запрашивают ЭЦП, коды подтверждения или личные данные.

Гражданам и представителям бизнеса рекомендуют сохранять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства неизвестным лицам и проверять подлинность всех уведомлений через официальные источники.

Ранее сообщалось, что депутат Сената Асем Рахметова 5 сентября 2024 года рассказала, как можно снизить число интернет-мошеничеств в Казахстане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
17:26, 12 июля 2023
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане: теперь код из SMS не нужен
11:02, 04 сентября 2025
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане: теперь код из SMS не нужен
О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев
12:54, 09 июля 2025
О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: