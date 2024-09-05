Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предлагает депутат

Депутат Сената Асем Рахметова 5 сентября 2024 года рассказала, как можно снизить число интернет-мошеничеств в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сенатор в своем депутатском запросе на имя премьер-министра заявила, что проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся более актуальными для казахстанцев.

"С начала года зарегистрировано 11 765 таких преступлений. Преступники продолжают адаптироваться и искать новые способы обмана граждан", – заявила она.

Ссылаясь на данные МВД, сенатор сообщила, что за этот период интернет-мошенники обманули казахстанцев на 21,6 млрд тенге.

В этой связи она предлагает разработать специальные горячие линий и онлайн-платформы для оперативного реагирования на случаи мошенничества, где граждане могут сообщить о подозрительных действиях и получить консультацию.

Предлагает Рахметова также ужесточить наказание за создание фишинговых (мошеннических) сайтов, и в целом за интернет-мошенничество.

5 сентября 2024 года Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества.



Как и где чаще всего обманывают граждан, можно узнать здесь.