Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предлагает депутат

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 14:23 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Асем Рахметова 5 сентября 2024 года рассказала, как можно снизить число интернет-мошеничеств в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сенатор в своем депутатском запросе на имя премьер-министра заявила, что проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся более актуальными для казахстанцев.

"С начала года зарегистрировано 11 765 таких преступлений. Преступники продолжают адаптироваться и искать новые способы обмана граждан", – заявила она.

Ссылаясь на данные МВД, сенатор сообщила, что за этот период интернет-мошенники обманули казахстанцев на 21,6 млрд тенге. 

В этой связи она предлагает разработать специальные горячие линий и онлайн-платформы для оперативного реагирования на случаи мошенничества, где граждане могут сообщить о подозрительных действиях и получить консультацию.

Предлагает Рахметова также ужесточить наказание за создание фишинговых (мошеннических) сайтов, и в целом за интернет-мошенничество.

5 сентября 2024 года Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. 

Как и где чаще всего обманывают граждан, можно узнать здесь

Читайте также

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Парк, осень, желтые листья, листопад, люди
Алматы ждут дожди и похолодание
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Павлодаре начали судить ученика, ранившего в школе одноклассника и учителя
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Казахстан 2024 год Онлайн-мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: