#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
522.49
601.07
6.47
События

Астану засыпало снегом: акимат призвал горожан к осторожности

Астана, снег, уборка, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 19:23 Фото: акимат Астаны
Специалисты коммунальных служб Астаны вывезли более 3000 кубометров снега на специальные полигоны за последние два дня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате столицы, только за 5 ноября из города было вывезено 1229 кубометров снега – это около 97 грузовиков. Работы по очистке улиц продолжаются в усиленном круглосуточном режиме.

В ночь на 6 ноября в уборке снега будут задействованы 433 единицы спецтехники и 187 дорожных рабочих.

"В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, затем – участки со средней интенсивностью движения: дворы, площади, тротуары и остановки", – отметили в акимате.

Жителей и гостей города призвали соблюдать правила безопасности, быть осторожными на дорогах и тротуарах, а также по возможности воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее Air Astana предупредила о возможных задержках рейсов из-за непогоды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Более 3,4 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы
18:21, 23 февраля 2023
Более 3,4 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы
Больше 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
19:05, 18 апреля 2023
Больше 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
Более 2 тыс. большегрузов использовали для уборки снега в Астане
15:51, 16 апреля 2023
Более 2 тыс. большегрузов использовали для уборки снега в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: