Астану засыпало снегом: акимат призвал горожан к осторожности

Специалисты коммунальных служб Астаны вывезли более 3000 кубометров снега на специальные полигоны за последние два дня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате столицы, только за 5 ноября из города было вывезено 1229 кубометров снега – это около 97 грузовиков. Работы по очистке улиц продолжаются в усиленном круглосуточном режиме.

В ночь на 6 ноября в уборке снега будут задействованы 433 единицы спецтехники и 187 дорожных рабочих.

"В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, затем – участки со средней интенсивностью движения: дворы, площади, тротуары и остановки", – отметили в акимате.

Жителей и гостей города призвали соблюдать правила безопасности, быть осторожными на дорогах и тротуарах, а также по возможности воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее Air Astana предупредила о возможных задержках рейсов из-за непогоды.

