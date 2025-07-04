Будут ли госслужащие заменены искусственным интеллектом: ответ Жаслана Мадиева

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июля 2025 года в Astana Hub прокомментировал возможность замены госслужащих искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что на самом деле госслужащие сегодня перегружены работой и им сложно найти так называемый Work-life balance (баланс между работой и личной жизнью). При этом очень многие функции, в том числе дублирующие, могут быть автоматизированы либо заменены искусственным интеллектом.

"Тот же самый eOtinish, ответы на запросы граждан. Не надо госслужащим тратить 2-3 часа на то, чтобы составить ответ. Можно за 2-3 минуты составить предварительный ответ, проверить его на какие-то галлюцинации, потому что, как мы знаем, иногда искусственный интеллект галлюцинирует, и проверить на правильность ссылок, норм, на которые он отсылает. Остальное время необходимо посвящать уже новым идеям, чтобы развивать нашу страну", – сказал Жаслан Мадиев.

Он считает, что сокращение госслужащих – не единственная возможность для повышения эффективности госбюджета.

"Какой-то unlock value (скрытые возможности) можно найти в разных сферах. Пусть это будут бюджетные расходы, налоговое администрирование и повышение эффективности наших государственных активов, квазигосударственных компаний. Оно тоже может произойти при помощи искусственного интеллекта, поэтому источников для оптимизации, для повышения эффективности на самом деле больше, чем просто сокращение госслужащих", – отметил министр.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал, как суперкомпьютер будет стимулировать развитие вычислительных мощностей в Казахстане.